Рецепт супа из огурца и йогурта за 15 минут, который идеально подойдет в жару
Идеальный суп для жаркой погоды. Можно дополнить вкус травами.
Ингредиенты:
Укроп, пучок – 50 г
Лук-шнит – 1 шт.
Петрушка, пучок – 50 г
Огурец свежий – 230 г
Лимон – 1 шт.
Греческий йогурт, 10% – 285 г
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Масло оливковое Extra Virgin – 1/4 стакана
Кунжутная паста тахини – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
Перец белый молотый – по вкусу
Уксус рисовый – 1 ст. л.
Читайте также: Необычный рецепт окрошки с копченым лососем
Способ приготовления:
1. Укроп, лук и петрушку нарежьте и положите в блендер.
2. Из огурцов выберите влажную середину ложкой, нарежьте один огурец и положите в холодильник. Остальные нарежьте крупно и положите в блендер.
3. В блендер добавьте 2 столовых ложки лимонного сока, чеснок, йогурт, оливковое масло, тахини, соль и перец. Взбейте и поставьте в холодильник на 4 часа.
4. Перед подачей добавьте рисовый уксус и перемешайте.
Советуем обратить внимание на рецепт супа с йогуртом и мяты.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!