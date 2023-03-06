Рецепты на 8 марта: что приготовить для мамы

Если вы хотите удивить свою маму на 8 марта, предлагаем несколько идей, какие блюда приготовить и как их оформить, чтобы самый главный человек вашей жизни был увлечен вашим умением готовить.

Для начала предлагаем приготовить салат в "тюльпанах". Этот рецепт очень прост, главное хорошо оформить подарок для мамы.

Вам понадобится:

350 г крабовых палочек;

100 г творога твердых сортов;

5 яиц;

5 небольших помидоров;

банка консервированной кукурузы;

пучок зеленого лука;

майонез для заправки.

Как приготовить салат:

Яйца нужно отварить вкрутую (10-12 минут), выложить в холодную воду, почистить и натереть на крупной терке. До яиц высыпьте кукурузу из баночки, слив сироп. Разморозьте и покрошите крабовые палочки, добавьте в смесь из яиц и кукурузы. Твердый сыр нужно натереть на терке и добавить в салат. Затем смазать его майонезом и хорошо перемешать. На хорошую тарелку выложите помытые и очищенные перья зеленого лука. Помидоры помойте, обсушите и разрежьте крест-накрест так, чтобы их части не развалились. Надо резать не до конца. Осторожно раскройте помидор и вложите внутрь ложку салата, чтобы образовать тюльпан. На широкую тарелку выложите помытые и обсушенные перья зеленого лука. Нафаршированные салатом помидоры нужно выложить сверху на перья лука.

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Его составляющие следующие:

Свекла – 2 штуки

Репчатый лук – 2 штуки

Морковь – 2 штуки

Картофель – 2 штуки

Куриное филе – отварное или копченое – 200 г

Яйца – 2 штуки

Гранат – 1-2 штуки

грецкий орех – горстка

Чеснок – 1-2 зубчика

Майонез – большая пачка (200 граммов)

Как приготовить

Отвариваем свеклу, морковь, картофель и яйца. Отварные овощи следует очистить и натереть на крупной терке в отдельные миски. Яйца тоже нужно очистить и натереть. В майонез нужно добавить выжатый чеснок и перемешать. Отварное филе курицы нарезаем кубиками или соломкой. Репчатый лук следует нарезать мелко и обжарить в небольшом количестве масла. Возьмите широкое блюдо, а посреди него разместите стакан, вокруг которого надо выкладывать ингредиенты. Сначала выложите вареный и измельченный картофель, затем смажьте майонезом, сверху выложите половину натертой свеклы, снова смажьте майонезом. Затем выложите морковь и смажьте майонезом. Поверх моркови нужно посыпать толченые грецкие орехи, а сверху выложить порезанное куриное филе и обжаренный лук. Сверху на лук посыпьте натертые яйца, смажьте майонезом и посыпьте остатком вареной свеклы. Когда смажьте последний слой салата майонезом, посыпьте его зернышками граната. Осторожно вытяните стакан и салат в форме браслета готов.

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