Рецепты на 8 марта: что приготовить для мамы
Рецепты на 8 марта: что приготовить для мамы
Если вы хотите удивить свою маму на 8 марта, предлагаем несколько идей, какие блюда приготовить и как их оформить, чтобы самый главный человек вашей жизни был увлечен вашим умением готовить.
Для начала предлагаем приготовить салат в "тюльпанах". Этот рецепт очень прост, главное хорошо оформить подарок для мамы.
Вам понадобится:
- 350 г крабовых палочек;
- 100 г творога твердых сортов;
- 5 яиц;
- 5 небольших помидоров;
- банка консервированной кукурузы;
- пучок зеленого лука;
- майонез для заправки.
Как приготовить салат:
- Яйца нужно отварить вкрутую (10-12 минут), выложить в холодную воду, почистить и натереть на крупной терке.
- До яиц высыпьте кукурузу из баночки, слив сироп.
- Разморозьте и покрошите крабовые палочки, добавьте в смесь из яиц и кукурузы.
- Твердый сыр нужно натереть на терке и добавить в салат. Затем смазать его майонезом и хорошо перемешать.
- На хорошую тарелку выложите помытые и очищенные перья зеленого лука.
- Помидоры помойте, обсушите и разрежьте крест-накрест так, чтобы их части не развалились. Надо резать не до конца.
- Осторожно раскройте помидор и вложите внутрь ложку салата, чтобы образовать тюльпан.
- На широкую тарелку выложите помытые и обсушенные перья зеленого лука.
- Нафаршированные салатом помидоры нужно выложить сверху на перья лука.
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Также вашей маме может понравиться салат "Гранатовый браслет".
Его составляющие следующие:
- Свекла – 2 штуки
- Репчатый лук – 2 штуки
- Морковь – 2 штуки
- Картофель – 2 штуки
- Куриное филе – отварное или копченое – 200 г
- Яйца – 2 штуки
- Гранат – 1-2 штуки
- грецкий орех – горстка
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Майонез – большая пачка (200 граммов)
Как приготовить
- Отвариваем свеклу, морковь, картофель и яйца.
- Отварные овощи следует очистить и натереть на крупной терке в отдельные миски.
- Яйца тоже нужно очистить и натереть.
- В майонез нужно добавить выжатый чеснок и перемешать.
- Отварное филе курицы нарезаем кубиками или соломкой.
- Репчатый лук следует нарезать мелко и обжарить в небольшом количестве масла.
- Возьмите широкое блюдо, а посреди него разместите стакан, вокруг которого надо выкладывать ингредиенты.
- Сначала выложите вареный и измельченный картофель, затем смажьте майонезом, сверху выложите половину натертой свеклы, снова смажьте майонезом. Затем выложите морковь и смажьте майонезом. Поверх моркови нужно посыпать толченые грецкие орехи, а сверху выложить порезанное куриное филе и обжаренный лук.
- Сверху на лук посыпьте натертые яйца, смажьте майонезом и посыпьте остатком вареной свеклы.
- Когда смажьте последний слой салата майонезом, посыпьте его зернышками граната.
- Осторожно вытяните стакан и салат в форме браслета готов.
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