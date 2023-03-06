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Рецепты на 8 марта: что приготовить для мамы

Былим Елена

Рецепты на 8 марта: что приготовить для мамы

Если вы хотите удивить свою маму на 8 марта, предлагаем несколько идей, какие блюда приготовить и как их оформить, чтобы самый главный человек вашей жизни был увлечен вашим умением готовить.

Для начала предлагаем приготовить салат в "тюльпанах". Этот рецепт очень прост, главное хорошо оформить подарок для мамы.

 

Вам понадобится:

  • 350 г крабовых палочек;
  • 100 г творога твердых сортов;
  • 5 яиц;
  • 5 небольших помидоров;
  • банка консервированной кукурузы;
  • пучок зеленого лука;
  • майонез для заправки.

Как приготовить салат:

  1. Яйца нужно отварить вкрутую (10-12 минут), выложить в холодную воду, почистить и натереть на крупной терке.
  2. До яиц высыпьте кукурузу из баночки, слив сироп.
  3. Разморозьте и покрошите крабовые палочки, добавьте в смесь из яиц и кукурузы.
  4. Твердый сыр нужно натереть на терке и добавить в салат. Затем смазать его майонезом и хорошо перемешать.
  5. На хорошую тарелку выложите помытые и очищенные перья зеленого лука.
  6. Помидоры помойте, обсушите и разрежьте крест-накрест так, чтобы их части не развалились. Надо резать не до конца.
  7. Осторожно раскройте помидор и вложите внутрь ложку салата, чтобы образовать тюльпан.
  8. На широкую тарелку выложите помытые и обсушенные перья зеленого лука.
  9. Нафаршированные салатом помидоры нужно выложить сверху на перья лука.

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Его составляющие следующие:

  • Свекла – 2 штуки
  • Репчатый лук – 2 штуки
  • Морковь – 2 штуки
  • Картофель – 2 штуки
  • Куриное филе – отварное или копченое – 200 г
  • Яйца – 2 штуки
  • Гранат – 1-2 штуки
  • грецкий орех – горстка
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Майонез – большая пачка (200 граммов)

Как приготовить

  1. Отвариваем свеклу, морковь, картофель и яйца.
  2. Отварные овощи следует очистить и натереть на крупной терке в отдельные миски.
  3. Яйца тоже нужно очистить и натереть.
  4. В майонез нужно добавить выжатый чеснок и перемешать.
  5. Отварное филе курицы нарезаем кубиками или соломкой.
  6. Репчатый лук следует нарезать мелко и обжарить в небольшом количестве масла.
  7. Возьмите широкое блюдо, а посреди него разместите стакан, вокруг которого надо выкладывать ингредиенты.
  8. Сначала выложите вареный и измельченный картофель, затем смажьте майонезом, сверху выложите половину натертой свеклы, снова смажьте майонезом. Затем выложите морковь и смажьте майонезом. Поверх моркови нужно посыпать толченые грецкие орехи, а сверху выложить порезанное куриное филе и обжаренный лук.
  9. Сверху на лук посыпьте натертые яйца, смажьте майонезом и посыпьте остатком вареной свеклы.
  10. Когда смажьте последний слой салата майонезом, посыпьте его зернышками граната.
  11. Осторожно вытяните стакан и салат в форме браслета готов.

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