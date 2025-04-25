Режим прекращения огня в Украине может быть объявлен к лету.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что к лету в Украине может быть достигнута договоренность о прекращении огня. По словам Стармера, сейчас идет активная фаза переговоров, однако окончательное решение должна принимать сама Украина.

Он подчеркнул, что никто не имеет права решать за него: именно Киев должен определять параметры любого мирного соглашения, а Россия со своей стороны должна согласиться на безусловное прекращение боевых действий. Об этом Стармер сказал в интервью The Telegraph.

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В публикации также отмечается, что британский премьер повторил призыв в Соединенные Штаты предоставить гарантии безопасности для британских и других западных сил, которые могут быть вовлечены в мониторинг режима тишины на территории Украины.

Кроме того, Стармер категорически не поддержал идеи о возможном признании Крыма русским, появлявшимся в отдельных американских источниках. Он подчеркнул, что прекращение огня должно быть не только приемлемым для всех сторон, но и стабильным и долговременным.

По мнению премьера, временное перемирие лишь даст России время на перегруппировку сил и новую агрессию в будущем — подобные прецеденты уже имели место в прошлом, поэтому он считает высокий риск их повторения.

Напомним, генсек НАТО заявил, что вступление Украины в НАТО необратимо, однако есть нюанс.

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