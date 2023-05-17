Резинки для волос и заколки: как сделать локоны без плойки

Если у вас нет плойки, но локоны сделать очень хочется, есть несколько способов навести красоту и без нее.

Пучок

Вымойте волосы и влажные закрутите в тугой пучок и закрепите резинкой. Можете также нанести на волосы стайлинговое средство. Оставьте на несколько часов, а лучше на ночь.

Косички

Классическим методом формирования локонов является плетение косичек. Лучше всего заплетать влажные волосы. Оставьте на ночь и наслаждайтесь эффектом утром.

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Папильотки

Тонкие ленты для накручивания волос можно сделать из любых длинных предметов – полосок ткани, бумаги, ленты, носков или колготок.

Возьмите прядь влажных волос и накрутите их на выбранный вами предмет, закрепите и завяжите в узел на голове. Держите несколько часов, а лучше ночь.

Резинки для волос

Если волосы короткие, их можно скрутить в жгуты и закрепить резинками. Сбрызните волосы лаком, оставьте жгуты на несколько часов и распустите.

Заколки

Пряди влажных волос разделите и намотайте на шпильки в форме восьмерок. Закрепите локоны резинками. Походите так до высыхания волос и снимите шпильки.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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