Рискуете заблокировать энергию изобилия: когда нельзя мыть пол дома

Когда нельзя мыть пол дома и какие последствия будут - народные приметы

Наши предки считали, что пол нельзя мыть в определенное время суток и года. Поскольку каждый период обладает определенной энергетикой, что приводит к разным последствиям.

Народные приметы свидетельствуют, что не стоит мыть пол вечером, на праздники, когда кто отправился в дорогу, в гостях, в неправильную фазу Луны. Иначе вы рискуете навлечь на себя беду, болезни и прочие беды.

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1. Нельзя мыть пол вечером. Если вы решили навести порядок в конце дня, лучше откажитесь от такой идеи. Такими действиями вы можете заблокировать денежный поток и изгнать из дома энергию благополучия/изобилия, которая концентрируется именно вечером. Ее будет сложно накопить при потере.

2 Не мойте пол в церковные праздники. Рекомендуется не заниматься уборкой и другими бытовыми делами по церковным праздникам. В это время следует посвятить время своей душе и мыслям.

3. Не мойте пол, когда кто-нибудь отправляется в путь. Если кто-то из близких отправляется в путь, то не стоит мыть пол и вообще убирать. Иначе могут возникнуть трудности в пути, а еще вы смываете следы этого человека в доме. Делайте это, когда путешественник достигнет своего места назначения.

4. Нельзя мыть пол в гостях. Простая услуга или вежливость может превратиться в беду, поскольку, стирая пол в чужом доме, вы можете перехватить чужое счастье или несчастье.

5. Запрещается мыть пол в неправильную фазу Луны. Нисходящая Луна характеризует упадок, поэтому лучше не убирать в такие периоды. Генеральную уборку производите в период растущей Луны, когда происходит обновление энергетики.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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