Роспропаганда запустила фейк о смерти казака Гаврилюка: жена опровергла

В понедельник, 2 января, российские пропагандистские СМИ распространили фейк о смерти на фронте народного депутата ВР 8-го созыва Михаила Гаврилюка. Писалось, что Михаил погиб в боях под Бахмутом.

Однако как оказалось, это очередная ложь. Жена Михаила Ярина Гаврилюк в Facebook написала, что он жив: "Друзья, с Михаилом все хорошо. Он жив. Это еще одна яркая демонстрация того, что телеграмм-каналы - это зло", — добавила она.

Свою "смерть" пришлось опровергать и самому Михаилу Гаврилюку. Он в Фейсбуке написал: "Спешу утешить скучающих и разочаровать тех, кто радовался. Я жив. Не дождутся. Спасибо за беспокойство всем, кто волновался. Я это очень ценю. Наверное, должны сделать выводы относительно нашей информационной гигиены".

Однако добавил он, потери есть: "К сожалению, погиб мой собрат еще со времен АТО, из батальона "Золотые Ворота".

Впоследствии выяснилось, что на войне погиб не Михаил Гаврилюк, а другой казак Владимир Гаврилюк из Винницкой области. Его не стало 31 декабря. О гибели казака написали в соцсетях знакомые героя и его жена Юлия. Она в Фейсбуке заметила, что он безгранично любил свою семью и мечтал о двух детках и доме, который бы сам построил.

Видимо, российские пропагандисты решили долго не разбираться и запустили фейк о смерти именно Михаила Гаврилюка.

Напомним, что в бою с российскими захватчиками погиб известный украинский режиссер Олег Бобало. Свою жизнь за Украину он отдал под Бахмутом.

Также недавно от рук врага погибла добровольцем пошедшая на войну 28-летняя защитница Украины Владислава Черных.

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