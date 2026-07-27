Российская армия ударила КАБом по Запорожью: разрушен жилой дом, есть погибший и раненные (фото)

В ночь на 27 июля российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате атаки погиб 67-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Со временем спасателям удалось деблокировать из-под завалов 22-летнего парня.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, одна из управляемых авиабомб попала в частный дом, полностью его разрушив.

Во время разбора завалов было обнаружено тело 67-летнего мужчины. Также была вероятность, что под руинами могут находиться другие люди.

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Кроме того, российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина. Позже Иван Федоров сообщил, что спасатели деблокировались из-под завалов разрушенного частного дома 22-летнего парня.

На месте ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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