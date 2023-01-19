российская ракета попала в многоэтажку в Бахмуте: момент прилета попал на видео журналистов Al Jazeera

В Бахмуте Донецкой области россияне запустили ракету в жилой дом. После попадания боеприпаса здание взорвалось.

Работавшие в Бахмуте журналисты телеканала Al Jazeera смогли зафиксировать на видео момент прилета. Это произошло во время съемки сюжета о ситуации в городе.

На кадрах, снятых с авто, видно, как по пятиэтажному зданию, которое находилось как раз напротив автомобиля работников Al Jazeera, ударила ракета. Раздался взрыв и возник масштабный пожар.

Вероятно, россияне обстреляли жилье мирных жителей Бахмута из миномета 120-мм калибра.

"Камера на приборной панели автомобиля фиксирует момент, когда, вероятно, 120-мм миномет приземлился на жилой дом напротив. От удара даже повредилось лобовое стекло автомобиля", – отметили журналисты, ставшие свидетелями очередного военного преступления россиян.

Какая ситуация в Бахмуте и Соледаре

На восточном фронте самыми горячими точками остаются Бахмут и Соледар. Враг бросил сотни наемников ППК "Вагнер" на захват этих городов и поддерживает высокую интенсивность наступления.

Враг не знает, где находятся украинские позиции, но атакует реактивными системами и артиллерией.

При этом у россиян основной метод ведения войны – выжженная земля. Они квадратами кроют землю и сносят все постройки. оккупанты наступают массированно, из-за чего и несут значительные потери.

Вместо этого украинские танкисты делают все возможное, чтобы российских боевиков стало гораздо меньше. Наши бойцы мотивированы защищать Украину, а для России солдаты – расходный материал.

Украинские воины продолжают прилагать титанические усилия для защиты каждого метра родной земли.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что бои за Соледар продолжаются. В свою очередь российская пропаганда распространяет фейки о полном захвате города.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что Россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

Профессор политических наук Ратгарского университета США Александр Мотыль сделал прогноз войны против Украины. По его мнению, в феврале 2022 года никто не мог вообразить, что Украина способна побеждать.

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