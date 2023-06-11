оккупанты атаковали лодку с мирными жителями, которых эвакуировали с Херсонщины, есть раненные

В ходе эвакуации жителей Херсонской области с подтопленных территорий российские террористы обстреляли лодку. россияне стреляли в спины эвакуированных.

Об этом сообщил председатель Офиса президента Андрей Ермак в Телеграм. По его словам, пострадали шесть человек.

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"Армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине. Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых", — написал он.

Ранее российские боевики также обстреливали волонтеров, которые эвакуировали жителей затопленных районов Херсонской области. В частности, 9 июня российские боевики ранили троих человек, в том числе ребенка. 10 июня был атакован Корабельный район Херсона, ранены двое волонтеров, оказывавших помощь людям.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россия осуществляет перемещение своих воинских частей из Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления. Цель перемещения - отвлечь украинские силы обороны от контрнаступления в Херсонской области путем уничтожения Каховской ГЭС.

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