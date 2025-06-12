Российские потери в войне с Украиной достигли миллиона в живой силе - Генеральный штаб

За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 1140 российских военных. С начала полномасштабного вторжения общие потери армии РФ, по оценкам, превысили 1 миллион человек – убитыми и ранеными.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook. По состоянию на утро 12 июня 2025, с 24 февраля 2022-го общие потери противника составили примерно:

Личный состав - около 1 000 340 человек (+1 140 в сутки)

- около человек (+1 140 в сутки) Танки - 10 933 (+6)

- (+6) Боевые бронированные машины - 22 786 (+3)

- (+3) Артиллерийские системы - 29 063 (+47)

- (+47) Средства ПВО - 1 184 (+1)

- (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 435 (+138)

- (+138) Автомобильная техника и автоцистерны - 51 715 (+136)

Потери врага ежедневно уточняются, сообщили в Генштабе.

Напомним, армия РФ атаковала Чернигов.

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