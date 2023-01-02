Россия будет угрожать ядерным оружием, но Украина победит: астролог назвала сроки

Украина может получить победу в войне с Россией в 2023 году. Уже в марте в России начнутся революционные процессы, направление на свержение единовластия.

Об этом заявила астролог Ольга Медвецкая. По ее словам, опасность еще будет в конце июня из-за квадрата Марс-Уран. Российский диктатор Владимир Путин может угрожать ядерным оружием, возможна новая эскалация.

"Скорее всего, этот момент будет означать перекресток, и здесь должно произойти одно из двух – либо окончание войны, либо еще один виток к 2024 году. Впрочем, я больше склоняюсь к первому сценарию, ведь после этих напряженных положений на небе долгое время (вплоть до октября) не будет резко негативных аспектов (а точнее после нескольких напряженных моментов в июле),то есть не должно быть и эскалаций", – отметила она.

Астролог добавила, что в октябре снова возникнут напряженные аспекты, связанные с Марсом, Плутоном, Юпитером, что само по себе не свидетельствует о мирном времени. Однако с Марсом в соединении будет и Меркурий, который является планетой переговоров, договоренностей.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.