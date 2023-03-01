Россия готовит большую атаку, но потерпит поражение: таролог рассказала, что ждет Украину весной

Россия, которая развязала кровавую войну против Украины, планирует новое наступление, однако планам захватчиков не суждено сбыться. В марте ВСУ получат важную помощь, которая поможет изменить ситуацию на поле боя.

Об этом заявила таролог, победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова. По ее словам, в марте Украина получит "некий подарок", который приблизит победу.

"Те области, которые на сегодняшний день больше всего страдают от обстрелов, будут в "подвешенном" состоянии в марте. Но РФ не сможет зайти на новые территории так, как они этого хотят", – отметила она.

Пасинкова добавила, что в апреле оккупанты попытаются устроить новую масштабную атаку, но потерпят поражение. ВСУ смогут добиться успехов на фронте и вытеснить оккупантов с некоторых территорий.

"Состоятся какие-то переговоры, но они будут провальными. Мы выходим на стабильную фазу войны с нашей стороны. Важнейшую атаку, которая планируется со стороны России обманным методом, мы отразим именно в апреле", – подытожила таролог.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.