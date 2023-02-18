Россия хочет открыть новый фронт: таролог дала прогноз, что ждет Украину 24 февраля

Россия не намерена прекращать войну против Украины, новая волна эскалации возможна уже 24 февраля. В годовщину вторжения оккупанты могут нанести массированный ракетный удар.

Об этом заявила таролог Яна Пасынкова. По ее словам, захватчики стремятся побыстрее взять под контроль новые территории Украины и к 24 февраля могут объявить о "победах", пусть даже вымышленных.

"До апреля они хотят поработить всю Украину.... То есть крови еще попьют", – отметила она.

Пасынкова добавила, что Россия планирует открыть новый фронт против Украины, речь идет во втягивании в войну Беларуси.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.