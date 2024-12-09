Россия обратилась в Турцию с просьбой о помощи с выводом войск из Сирии - CNN

Россия обратилась в Турцию с запросом о поддержке в безопасном выводе своего военного контингента с территории Сирии.

Москва планирует оставить свои силы только на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмейми. В то же время, для других подразделений российская сторона ищет помощи Анкары в организации безопасного отвода. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники.

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По данным источников, часть российских войск может быть временно размещена на территориях под контролем турецкой армии, а затем транспортирована в Россию авиационным путем.

Отмечается, что иранские вооруженные формирования в Сирии уже долго не демонстрируют значительной боевой активности, что может влиять на общую безопасность региона при выводе российских войск.

Напомним, США передадут Украине тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до конца января.

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