Росія звернулась до Туреччини з проханням про допомогу із виведенням військ із Сирії – CNN

Росія звернулася до Туреччини із запитом щодо підтримки у безпечному виведенні свого військового контингенту з території Сирії.

Москва планує залишити свої сили лише на військово-морській базі в Тартусі та авіабазі Хмеймі. Водночас для інших підрозділів російська сторона шукає допомоги Анкари в організації безпечного відведення. Про це повідомляє CNN Türk із посиланням на джерела.

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За даними джерел, частина російських військ може бути тимчасово розміщена на територіях під контролем турецької армії, а згодом транспортована до Росії авіаційним шляхом.

Зазначається, що іранські збройні формування в Сирії вже тривалий час не демонструють значної бойової активності, що може впливати на загальну безпеку регіону під час виведення російських військ.

Нагадаємо, США передадуть Україні тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки до кінця січня.

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