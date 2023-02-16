Россия устроила ночной массированный обстрел: есть попадания в нескольких областях, ПВО уничтожило половину ракет

Ночью 16 февраля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противник выпустил 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. Оккупанты запустили ракеты по Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям Украины.

Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

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В 3:02 глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил о работе противовоздушной обороны в Полтавской области. Кроме того, мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о взрывах, уточнив, что работает ПВО.

Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 поразили объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

По словам главы Львовской ОВ Максима Козицкого, во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области, в результате которого начался пожар. Обошлось без пострадавших и жертв.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что всего ВС РФ выпустили по Украине 10 ракет, из которых только 2 были настоящими. Другие – муляжи для отвлечения ПВО.

"Фальш-цели это либо ракеты без боевой части, задача которых быть видимыми для РЛС и отвлекать ПВО, либо результат работы РЭБ – устройств радиоэлектронной борьбы, наземного базирования, либо встроенных в самолеты, создающие электромагнитные импульсы, имитирующие наличие целей в воздухе", – объяснил Цаплиенко.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что около 3 часов враг ударил ракетами по Павлограду:

Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, 7 человек пострадали;

2 раненых госпитализировали: 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести;

Поврежденное промышленное предприятие, возник пожар, который спасатели уже усмирили;

Разрушены 7 частных домов и еще 30 повреждены;

Последствия атаки уточняются.

Напомним, в воздушном пространстве Киевской области 15 февраля было выявлено 6 воздушных целей. Ими оказались враждебные воздушные шары, двигающиеся под действием ветра.

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