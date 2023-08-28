С 1 сентября украинцам будет дороже разговаривать по мобильному

Киевстар увеличивает объем Интернета на максимальной скорости для абонентов архивных тарифных планов и изменяет тарифы для клиентов с 1 сентября.

В компании объяснили, что изменения в условиях обслуживания архивных тарифных планов Киевстар – это логический шаг, необходимый для поддержания работы сети и обеспечения ее энергонезависимости. В условиях войны оператору важно иметь возможность быстро реагировать на любые вызовы, а для этого требуются дополнительные средства.

Оператор отмечает, что вынужден проиндексировать стоимость тарифных планов.

С 1 сентября 2023 года:

стоимость тарифа Максимальный Безлим 300 увеличится на 20 грн,

стоимость тарифа Максимальный Безлим – на 25 грн,

стоимость тарифа Максимальный Безлим 400 (2018) – на 30 грн,

стоимость тарифа Максимальный Безлим 400 – на 35 грн,

стоимость тарифа Максимальный Безлим 2019 – на 40 грн,

стоимость тарифа Kyivstar 4G Extra+ 2018 – на 45 грн,

стоимость тарифа Smart Max – на 50 грн.

"Изменения в условиях обслуживания необходимы для того, чтобы поддерживать работу сети и обеспечивать ее энергонезависимость на случай повторения прошлогодних обстрелов энергетической инфраструктуры Украины страной-агрессором. Также они будут способствовать восстановлению разрушенной телеком-инфраструктуры и построению новых базовых станций", – говорится в сообщении оператора.

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Отмечается, что абоненты всех тарифных предложений с обновленными условиями могут самостоятельно бесплатно изменить тариф на более соответствующий их потребностям.

Одновременно с этим оператор предлагает абонентам увеличенный пакет интернета на максимальной скорости, что является компенсацией за повышение стоимости тарифов.

В частности, с 1 сентября 2023 года абоненты тарифов Максимальный Безлим 300, Максимальный Безлим, Максимальный Безлим 400 (2018), Максимальный Безлим 400, Максимальный безлим 2019, Kyivstar 4G Extra+ 2018, Smart Max получат дополнительный пакет интернета.

Ранее руководитель Киевстара сообщал, что не существует альтернативы для мобильной связи, поскольку даже терминалы для спутниковой связи Starlink нужно подпитывать.

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