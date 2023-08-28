З 1 вересня українцям буде дорожче розмовляти по мобільному

Київстар збільшує обсяг інтернету на максимальній швидкості для абонентів архівних тарифних планів та змінює тарифи для клієнтів з 1 вересня.

У компанії пояснили, що зміни в умовах обслуговування архівних тарифних планів Київстар - це логічний крок, який необхідний для підтримки роботи мережі та забезпечення її енергонезалежності. В умовах війни оператору важливо мати можливість швидко реагувати на будь-які виклики, а для цього потрібні додаткові кошти.

Оператор зазначає, що змушений проіндексувати вартість тарифних планів.

З 1 вересня 2023 року:

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вартість тарифу Максимальний Безлім 300 збільшиться на 20 грн,

вартість тарифу Максимальний Безлім - на 25 грн,

вартість тарифу Максимальний Безлім 400 (2018) - на 30 грн,

вартість тарифу Максимальний Безлім 400 - на 35 грн,

вартість тарифу Максимальний Безлім 2019 - на 40 грн,

вартість тарифу Kyivstar 4G Extra+ 2018 - на 45 грн,

вартість тарифу Smart Max - на 50 грн.

"Зміни в умовах обслуговування потрібні для того, аби підтримувати роботу мережі та забезпечувати її енергонезалежність на випадок повторення торішніх обстрілів енергетичної інфраструктури України країною-агресором. Також вони сприятимуть відновленню зруйнованої телеком-інфраструктури та побудові нових базових станцій", – йдеться у повідомленні оператора.

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Зазначається, що абоненти всіх тарифних пропозицій з оновленими умовами можуть самостійно безкоштовно змінити тариф на той, що більше відповідає їхнім потребам.

Одночасно з цим, оператор пропонує абонентам збільшений пакет інтернету на максимальній швидкості, що є компенсацією за підвищення вартості тарифів.

Зокрема, з 1 вересня 2023 року абоненти тарифів Максимальний Безлім 300, Максимальний Безлім, Максимальний Безлім 400 (2018), Максимальний Безлім 400, Максимальний безлім 2019, Kyivstar 4G Extra+ 2018, Smart Max отримають додатковий пакет інтернету на максимальній швидкості, але вартість тарифів зросте.

Раніше керівник Київстару повідомляв, що не існує альтернативи для мобільного зв'язку, оскільки навіть термінали для супутникового зв'язку Starlink треба підживлювати.

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