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С ноткой кислинки: Как приготовить компот из груш на зиму

Игорь Романько

Как сделать компот из груш и лаймом

Готовить грушевый компот на зиму – легко, а груши можно оставить достаточно жесткими, чтобы использовать их в десертах. Вот простой и вкусный рецепт, который отнимет у вас всего четыре ингредиента и час вашего времени, а зимой вы сможете насладиться восхитительным вкусом грушевого компота.

Этот грушевый компот станет отличным дополнением к вашему меню на зиму. Вы будете наслаждаться его вкусом и ароматом в холодное время года, пишет сайт vikna.tv.

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Ингредиенты (на 3 литровые банки):

  • 300 г сахара
  • 1/3 лайма
  • 800 г груш
  • 2,5 л воды

Приготовление:

  1. Сначала приспособьте банки, чтобы их стерильность была гарантирована. Вымойте их хорошо и откройте.
  2. Груши тщательно промойте и удалите хвостики и поврежденные места. Затем разрежьте груши на четвертинки вдоль.
  3. Разогрейте кастрюлю на плите и налейте в нее 3 литра чистой воды. Поставьте груши в банки так, чтобы они заполнили их на треть объема.
  4. Залейте груши крутым кипятком и оставьте их на 20 минут. Затем слейте воду из груш в пустую кастрюлю и восстановите ее закипание.
  5. Повторно залейте водой груши и оставьте их на 10 минут. Снова слейте жидкость в кастрюлю и поставьте ее на плиту, чтобы закипела.
  6. Добавьте в банки с грушами 300 г сахара и 2-3 кружочка лайма (можно использовать также лимон).
  7. Снова залейте банки кипятком, который вы раньше отобрали от груш. Закройте крышку на банке.
  8. Переверните банку верх ногами и оставьте ее до полного охлаждения.
  9. После того, как напиток полностью остынет, перенесите его в погреб или амбар. Компот из груш на зиму будет готов примерно через 1,5 недели.

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