С ноткой кислинки: Как приготовить компот из груш на зиму

Готовить грушевый компот на зиму – легко, а груши можно оставить достаточно жесткими, чтобы использовать их в десертах. Вот простой и вкусный рецепт, который отнимет у вас всего четыре ингредиента и час вашего времени, а зимой вы сможете насладиться восхитительным вкусом грушевого компота.

Этот грушевый компот станет отличным дополнением к вашему меню на зиму. Вы будете наслаждаться его вкусом и ароматом в холодное время года, пишет сайт vikna.tv.

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Ингредиенты (на 3 литровые банки):

300 г сахара

1/3 лайма

800 г груш

2,5 л воды

Приготовление:

Сначала приспособьте банки, чтобы их стерильность была гарантирована. Вымойте их хорошо и откройте. Груши тщательно промойте и удалите хвостики и поврежденные места. Затем разрежьте груши на четвертинки вдоль. Разогрейте кастрюлю на плите и налейте в нее 3 литра чистой воды. Поставьте груши в банки так, чтобы они заполнили их на треть объема. Залейте груши крутым кипятком и оставьте их на 20 минут. Затем слейте воду из груш в пустую кастрюлю и восстановите ее закипание. Повторно залейте водой груши и оставьте их на 10 минут. Снова слейте жидкость в кастрюлю и поставьте ее на плиту, чтобы закипела. Добавьте в банки с грушами 300 г сахара и 2-3 кружочка лайма (можно использовать также лимон). Снова залейте банки кипятком, который вы раньше отобрали от груш. Закройте крышку на банке. Переверните банку верх ногами и оставьте ее до полного охлаждения. После того, как напиток полностью остынет, перенесите его в погреб или амбар. Компот из груш на зиму будет готов примерно через 1,5 недели.

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