З ноткою кислинки: Як приготувати компот з груш на зиму
Готувати грушевий компот на зиму – легко, а груші можна залишити досить твердими, щоб використовувати їх у десертах. Ось простий і смачний рецепт, який забере у вас всього чотири інгредієнти та годину вашого часу, а взимку ви зможете насолодитися чудовим смаком грушевого компоту.
Цей грушевий компот стане чудовим додатком до вашого меню на зиму. Ви будете насолоджуватися його смаком і ароматом у холодну пору року, пише сайт vikna.tv.
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Інгредієнти (на 3 літрові банки):
- 300 г цукру
- 1/3 лайма
- 800 г груш
- 2,5 л води
Приготування:
- Спочатку пристосуйте банки, щоб їхню стерильність була гарантована. Вимийте їх добре та привідкрийте.
- Груші ретельно промийте та видаліть хвостики, а також пошкоджені місця. Потім розріжте груші на четвертинки вздовж.
- Розігрійте каструлю на плиті та налийте в неї 3 літри чистої води. Поставте груші у банки так, щоб вони заповнили їх на третину свого об'єму.
- Залийте груші окропом і залиште їх на 20 хвилин. Потім злийте воду з груш у порожню каструлю і відновіть її закипання.
- Повторно залийте груші водою та залиште їх на 10 хвилин. Знову зліть рідину в каструлю та поставте її на плиту, щоб закипіла.
- Додайте у банки з грушами 300 г цукру та 2-3 кружечки лайма (можна використовувати також лимон).
- Знову залийте банки окропом, який ви раніше відібрали від груш. Закрийте кришку на банці.
- Переверніть банку верх ногами та залиште її до повного охолодження.
- Після того, як напій повністю охолоне, перенесіть його в погріб або комору. Компот із груш на зиму буде готовим приблизно через 1,5 тижня.
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