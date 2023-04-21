С сыром и ветчиной: рецепт оригинальных дерунов
Деруны – простое блюдо на каждый день. UaPortal предлагает вам разнообразить ее и приготовить деруны с добавлением сыра и ветчины.
Ингредиенты:
– картофель – 600 г;
– сыр (копченый, или любой другой по вашему вкусу) – 100 г;
– ветчина – 100 г;
– одно яйцо;
– петрушка и укроп;
– мука – 2 ст. ложки;
– масло растительное, соль, перец черный молотый.
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Способ приготовления:
1. Натрите сыр.
2. Нарежьте ветчину.
3. Очистите картофель и натрите. Отожмите от жидкости. Можно также измельчить картофель на блендере или натереть на крупной терке – структура будет более интересной.
4. Смешайте картофель с сыром и ветчиной.
5. Добавьте яйцо и перемешайте.
6. Нарежьте зелень, добавьте в картофельную смесь. Также добавьте муку, соль и перец.
7. Разогрейте масло на сковороде. Жарьте деруны до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте со сметаной или соусом из греческого йогурта с чесноком и зеленью.
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