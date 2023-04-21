С сыром и ветчиной: рецепт оригинальных дерунов

Деруны – простое блюдо на каждый день. UaPortal предлагает вам разнообразить ее и приготовить деруны с добавлением сыра и ветчины.

Ингредиенты:

– картофель – 600 г;

– сыр (копченый, или любой другой по вашему вкусу) – 100 г;

– ветчина – 100 г;

– одно яйцо;

– петрушка и укроп;

– мука – 2 ст. ложки;

– масло растительное, соль, перец черный молотый.

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Способ приготовления:

1. Натрите сыр.

2. Нарежьте ветчину.

3. Очистите картофель и натрите. Отожмите от жидкости. Можно также измельчить картофель на блендере или натереть на крупной терке – структура будет более интересной.

4. Смешайте картофель с сыром и ветчиной.

5. Добавьте яйцо и перемешайте.

6. Нарежьте зелень, добавьте в картофельную смесь. Также добавьте муку, соль и перец.

7. Разогрейте масло на сковороде. Жарьте деруны до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте со сметаной или соусом из греческого йогурта с чесноком и зеленью.

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