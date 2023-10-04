Садоводы назвали четыре холодолюбивых цветка, которые нужно посадить в октябре

Некоторые растения следует высаживать в октябре, пока почва еще теплая. Луковицы, цветущие весной, будут время развить крепкие корни до наступления морозных зимних месяцев.

Большинство классических весенних цветов можно сажать прямо сейчас, за исключением луковиц тюльпанов, которые лучше сажать в ноябре или позже в холодное время года. Об этом сообщает Express.co.uk.

Луковичные цветы лучше всего высаживать глубоко в саду, в ямках примерно в три раза больше их размера. Большинству растений понадобится хорошо дренированная почва, чтобы вырасти на полную.

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Гиацинты

Их следует высаживать осенью с сентября по октябрь, поскольку луковицы нуждаются в низких зимних температурах, чтобы прервать период покоя. Гиацинты следует сажать по крайней мере в три-четыре раза глубже их высоты, которая должна быть примерно 10 см.

Крокус

Их прекрасно посадить для тех, кто заботится об окружающей среде, поскольку они являются крайне необходимым источником нектара и пыльцы для насекомых в холодную погоду. Крокус будет легко возвращаться в сад год за годом и потребует лишь минимального внимания, чтобы продолжать цвести.

Крокусы можно высаживать с сентября по ноябрь. Их нужно высаживать в землю на глубину примерно 10 см небольшими порциями, и они предпочитают песчаную, хорошо дренированную почву, которая является бедной или умеренно плодородной.

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Нарциссы

Нарциссы достаточно универсальны и растут в широком диапазоне типов почв, но всегда предпочитают солнечный участок с хорошо дренированной почвой. Избегайте сажать их в полной тени.

Аллиумы

Они имеют длительный период цветения и продлятся до лета. Лучшее время для посадки аллиумов – начало осени, октябрь, поскольку это обеспечит им более продолжительное время цветения в следующем году.

Аллиумы лучше выращивать на очень солнечном участке сада, но большинство сортов также переносят полутень. Их лучше высаживать у стены или забора, чтобы немного оградить от сильных зимних ветров.

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