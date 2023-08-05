Салон Китти: как нацисты использовали бордели в своих целях

Нацисты активно использовали бордели в своих целях. Он был даже в концлагере Аушвиц. Хотя официально развратный образ жизни в Германии осуждался.

Самым известным борделем нацистов был "Салон Китти".

Его историю повествует NYP.

Немецкая экономика пришла в упадок после поражения в Первой мировой войне. Публичные дома и порнография были повсюду, и многие граждане были вынуждены заниматься секс-торговлей, чтобы выжить.

В 1932 году, когда к власти пришли нацисты разврат закончился, ведь единственной целью немок было "рождение и воспитание арийских младенцев", поэтому жить они должны "как моногамные, верные жены".

В 1939 году Китти Шмидт владела одним из последних борделей в Берлине, которому разрешили законно работать.

Однажды нацисты предложили Китти превратить свой бордель в шпионский центр для электронного прослушивания своих высокопоставленных клиентов. Она категорически отказалась и решила бежать из Германии. Китти была схвачена и взята в плен у голландской границы. Ее отвезли в берлинскую тюрьму, где морили голодом и избивали. Впоследствии она согласилась сотрудничать.

"Салон Китти"

Имевший прозвище Группенфюрер СС Рейнхард Гейдрих предложил превратить бордель Китти в пункт прослушивания.

Таким образом, привлекая к сотрудничеству Китти Шмидт, нацисты переоборудовали бордель в заведение со скрытыми камерами и микрофонами по всему дому.

Читайте также: Подводный робот нашел в Средиземном море 2000-летний клад (фото и видео)

Гейдрих был уверен, что "сытые посетители смогут раскрыть полезную информацию во время откровенного разговора после интима". В борделе работали только завербованный нацистами персонал.

Согласно утверждениям историков, бордель посещали высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Италии, граф Джан Галеаццо Чиано, нацистский генерал Фридрих "Фриц" Фромм, Ганс фон Чаммер унд Остен, глава нацистской государственной спортивной организации.

За годы работы Salon Kitty во время Второй мировой войны было накоплено и отправлено в штаб-квартиру гестапо около 80 000 дисков аудио и видео. Записи после войны так и не обнаружили.

Напомним, археологи обнаружили в Турции древнее святилище хеттов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!