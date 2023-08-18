Сальса є чудовим перекусом

Нежная и аоматная мексиканская сальса гуакамоле по рецепту от Shuba идеально подойдет для экзотических вечеринок и поклонников с просмотром фильмов. Она отлично сочетается с чипсами и свежими овощами.

Ингредиенты:

Авокадо – 2 шт.

Соль – 1/4 ч. л.

Лимон, сок – 1 ст. л.

Лук красный – 4 ст. л.

Красный перец чили – 1 шт.

Кинза свежая – 2 ст. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Томаты – 1/2 шт.

Подача:

Чипсы кукурузные

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Способ приготовления.

1. Разрежьте авокадо пополам и удалите кость, затем извлеките ложкой мякоть и положите в миску.

2. Разомните авокадо до неоднородного пюре.

3. Добавьте соль, сок лайма или лимона, размешайте.

4. Затем добавьте нарезанный лук, кинзу, черный перец и чили, размешайте. Также добавьте половину перца чили по необходимости.

5. Подавайте с кукурузными чипсами.

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