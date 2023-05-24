Самый опасный день настал: на Земле бурлит самая мощная за весь месяц магнитная буря

Магнитные бури в мае 2023 года - календарь магнитных бурь к концу весны и как улучшить самочувствие во время метеоударов

Еще 23 мая Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится в две волны. Однако самым опасным днем именно 24 мая.

В этот день мощность метеоудара самая высокая – 5 баллов. Об этом сообщает Meteoagent.

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Метеоудары на этой неделе можно условно разделить на два опасных периода:

первый – с 23 по 26 мая;

второй – 28 мая.

Наиболее опасным днем считается 24 мая, когда мощность метеоудара составит 5 баллов. В другие дни этих циклов – 4 балла.

Магнитные бури в мае 2023 года - названы даты магнитных бурь

Магнитные бури будут слабыми в другие дни весны – 27 мая, 29-30 мая. Их мощность будет составлять только 2 балла, поэтому люди не ощущают на себе их влияние. Впрочем, метеозависимым не позавидуешь, ведь они страдают головными болями и обострением хронических болезней в такие дни.

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Как улучшить самочувствие

Следуйте нескольким советам, чтобы всегда чувствовать себя в тонусе:

полноценно питайтесь, употребляйте больше свежих овощей/фруктов, следите за водным балансом в организме,

больше гуляйте на свежем воздухе,

остерегайтесь сильных эмоциональных всплесков и физической усталости,

откажитесь от алкогольных напитков, курения, энергетиков,

меньше употребляйте кофе, крепкого чая.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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