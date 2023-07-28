Самый простой рецепт соленых огурцов на зиму: не нужно консервировать
Соленые огурцы – это одна из любимых закусок украинцев. Они могут быть приготовлены разными способами, но самый распространенный – это консервирование.
Однако есть рецепт, который позволяет приготовить соленые огурцы без стерилизации. Попробуйте этот метод и вы будете приятно удивлены.
Читайте также: Маринованная капуста со свеклой "лепесток": простой 10-минутный рецепт
Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3-литровая банка
- Листья хрена
- 6 зубчиков чеснока
- 6 листьев смородины
- 7 листьев вишни
- 1 пучок укропа
- 2 кг огурцов среднего размера
- 3 столовые ложки соли
- Холодная вода – 2 литра
Инструкции:
- Простерилизуйте банку и крышку в кипящей воде в течение 5-7 минут.
- В банке положите листок хрена, чеснок, листья смородины, листья вишни, укроп.
- Сверху выложите огурцы.
- Посыпьте огурцы солью.
- Залейте банку холодной водой.
- Закройте банку капроновой крышкой.
- Поставьте банку в холодное место в день.
Через сутки несколько раз переверните банку, чтобы соль растворилась.
Поставьте банку в холодное место для хранения.
Соленые огурцы без стерилизации готовы! Они будут хрустящими и вкусными.
Советуем также обратить внимание на рецепт консервированной черешни.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!