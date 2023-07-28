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Найпростіший рецепт солоних огірків на зиму: не потрібно консервувати

Билім Олена

Найпростіший рецепт солоних огірків на зиму: не потрібно консервувати

Солоні огірки – це одна з улюблених закусок українців. Вони можуть бути приготовлені різними способами, але найпоширеніший – це консервування.

Однак, є рецепт, який дозволяє приготувати солоні огірки без стерилізації. Спробуйте цей метод і ви будете приємно здивовані.

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Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • 3-літрова банка
  • Листок хрону
  • 6 зубчиків часнику
  • 6 листків смородини
  • 7 листків вишні
  • 1 пучок кропу
  • 2 кг огірків середнього розміру
  • 3 столові ложки солі
  • Холодна вода – 2 літра

Інструкції:

  1. Простерилізуйте банку і кришку в киплячій воді протягом 5-7 хвилин.
  2. У банку покладіть листок хрону, часник, листя смородини, листя вишні, кріп.
  3. Зверху викладіть огірки.
  4. Посипте огірки сіллю.
  5. Залийте банку холодною водою.
  6. Закрийте банку капроновою кришкою.
  7. Поставте банку в холодне місце на добу.

Через добу кілька разів переверніть банку, щоб сіль розчинилася.

Поставте банку в холодне місце на зберігання.

Солоні огірки без стерилізації готові! Вони будуть хрусткими та смачними.

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