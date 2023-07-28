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Самый простой рецепт соленых огурцов на зиму: не нужно консервировать

Былим Елена

Самый простой рецепт соленых огурцов на зиму: не нужно консервировать

Соленые огурцы – это одна из любимых закусок украинцев. Они могут быть приготовлены разными способами, но самый распространенный – это консервирование.

Однако есть рецепт, который позволяет приготовить соленые огурцы без стерилизации. Попробуйте этот метод и вы будете приятно удивлены.

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Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3-литровая банка
  • Листья хрена
  • 6 зубчиков чеснока
  • 6 листьев смородины
  • 7 листьев вишни
  • 1 пучок укропа
  • 2 кг огурцов среднего размера
  • 3 столовые ложки соли
  • Холодная вода – 2 литра

Инструкции:

  1. Простерилизуйте банку и крышку в кипящей воде в течение 5-7 минут.
  2. В банке положите листок хрена, чеснок, листья смородины, листья вишни, укроп.
  3. Сверху выложите огурцы.
  4. Посыпьте огурцы солью.
  5. Залейте банку холодной водой.
  6. Закройте банку капроновой крышкой.
  7. Поставьте банку в холодное место в день.

Через сутки несколько раз переверните банку, чтобы соль растворилась.

Поставьте банку в холодное место для хранения.

Соленые огурцы без стерилизации готовы! Они будут хрустящими и вкусными.

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