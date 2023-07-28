Самый простой рецепт соленых огурцов на зиму: не нужно консервировать

Соленые огурцы – это одна из любимых закусок украинцев. Они могут быть приготовлены разными способами, но самый распространенный – это консервирование.

Однако есть рецепт, который позволяет приготовить соленые огурцы без стерилизации. Попробуйте этот метод и вы будете приятно удивлены.

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Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

3-литровая банка

Листья хрена

6 зубчиков чеснока

6 листьев смородины

7 листьев вишни

1 пучок укропа

2 кг огурцов среднего размера

3 столовые ложки соли

Холодная вода – 2 литра

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Инструкции:

Простерилизуйте банку и крышку в кипящей воде в течение 5-7 минут. В банке положите листок хрена, чеснок, листья смородины, листья вишни, укроп. Сверху выложите огурцы. Посыпьте огурцы солью. Залейте банку холодной водой. Закройте банку капроновой крышкой. Поставьте банку в холодное место в день.

Через сутки несколько раз переверните банку, чтобы соль растворилась.

Поставьте банку в холодное место для хранения.

Соленые огурцы без стерилизации готовы! Они будут хрустящими и вкусными.

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