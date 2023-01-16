СБУ идентифицировала и назвала россиян, запустивших ракету Х-22 по Днепру

Работникам Службы безопасности Украины удалось идентифицировать российских военных, причастных к удару по жилому дому в Днепре, где продолжается спасательная операция. Для этого 14 января оккупанты применили ракету Х-22.

К совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих. Об этом сообщили на странице СБУ в Telegram.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, затем ежеминутно ждет возмездия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди запустивших ракету по Днепру 14 января были:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.

Кроме этого, работники СБУ подтвердили тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому, после осмотра места преступления.

"После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности", – добавили в СБУ.

Напомним, 14 января российские боевики запустили по Украине более 30 ракет: 28 крылатых и 5 авиационных. Одна из них – Х-22 – попала в многоэтажный дом в Днепре, где проживали 1700 человек, и разрушила до отказа несколько подъездов (72 квартиры).

Президент Зеленский пообещал российским террористам жестокое наказание за смерть невиновных украинцев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!