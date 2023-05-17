СБУ разоблачила блоггеров, которые ''засветили'' работу ПВО во время ракетной атаки на Киев и заблокировали работу онлайн-камер

Во время ракетной атаки на столицу 16 мая шесть блоггеров снимали и фотографировали работу украинского ПВО и выкладывали материалы в соцсетях. Кроме того, злоумышленники зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Своими действиями они могли раскрыть местонахождение украинского ПВО.

Об этом сообщает СБУ.

Этими блоггерами являются Евгений Казимиренко, Инна Чернецкая, Богдан Сыч, Людмила Нужна, Роман Магомедов и Дарья Семенченко.

"За считанные минуты эти видео подхватили многочисленные телеграмм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора. Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны" , – сообщают в СБУ.

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Как сообщает следствие, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга пользователей, выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины.

В ходе неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в ночь на 16 мая кафиры совершили массированную ракетную атаку на Киев. Во время атаки силы ПВО сбили 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 6 "шахедов": обломки упали на зоопарк, повреждены автомобили.

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