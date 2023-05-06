Щитник, или 'клоп вонючка': как защитить ягоды в саду от вредителя

Садовые клопы – это насекомые, которые питаются соком растений и опасны для садово-огородных культур. Эти насекомые имеют тело сродни щиту, сплющенной формы (отсюда и название щитники). Бывают они разных цветов – коричневые, зеленые, красные и т.д.

Кроме того, что клопы могут нанести значительный вред саду и огороду, поскольку питаются соками растений и могут привести к их гибели, они еще и выделяют жидкость, имеющую довольно неприятный запах.

После того как панцирник побывает на ягодных культурах или на плодовых деревьях, их плоды становятся непригодными к пище, поскольку имеют приторный привкус и едкий запах даже после тщательного мытья.

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Кроме того, садовые клопы-панцирники могут переносить болезни и инфекции, которые могут вызвать заболевания растений и уменьшить их урожайность.

Существует несколько методов борьбы с садовыми клопами-панцирниками на огороде и саду:

Ручная сборка: Собирайте клопов панцирников утром или вечером, когда они менее активны, и выбрасывайте их в мыльную воду. Также следует собирать и яйца, отложенные этими жуками.

Использование химических препаратов: Химические препараты могут помочь в борьбе с клопами панцирниками, однако перед применением необходимо подробно изучить инструкции и соблюдать все меры безопасности. Некоторые химические препараты могут быть вредны полезным насекомым, поэтому следует рассмотреть альтернативные методы борьбы.

Использование биологического контроля Это означает использование других насекомых или паразитов, которые питаются клопами панцирниками. Например, привлеките к огороду уничтожающую их муравьев.

Использование ловушек: Устанавливайте клеевые ленты и ловушки для клопов, чтобы захватить их. Они могут быть особенно эффективны для определения наличия клопов и контроля популяции.

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Существует несколько народных средств, которые можно использовать для уничтожения садовых клопов и их личинок:

Раствор мыла: Разведите обычное жидкое мыло в воде и распылите на листья растений, где обнаружены клопы или их личинки. Мыло убивает клопов, а также помогает снизить количество их личинок. Повторяйте эту процедуру еженедельно.

Чеснок: Заварите несколько головок чеснока в воде и дайте настояться на несколько часов. Распылите на растениях, чтобы отпугнуть клопов и их личинки.

Перец: Заварите несколько столовых ложек сухого красного перца в литре воды, дайте настояться и распылите на растениях. Это средство помогает уничтожать клопов и их личинки.

Бикарбонат натрия: Смешайте столовую ложку соды с литром воды и распылите на растениях. Это средство помогает снизить количество личинок и защищает растения от клопов.

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Важно помнить, что народные средства могут быть менее эффективны, чем химические препараты, поэтому важно проводить проверку растений и бороться с клопами на ранних стадиях их появления.

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