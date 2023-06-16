Сегодня началась сильная магнитная буря: как улучшить здоровье и сколько будет продолжаться

Магнитные бури в июне 2023 - названы даты магнитных бурь и советы, как улучшить самочувствие во время метеоударов

В пятницу, 16 июня, Землю всколыхнула достаточно мощная магнитная буря. В это время люди могут испытывать головные боли, общую слабость и смену настроения.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США определяет космическую погоду каждый месяц и предупреждает об опасных явлениях. Согласно данным сайта Meteoagent, мощность однодневного метеоудара будет составлять 4 балла из 10.

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Хотя метеоудар, начавшийся 16 июня, продлится только один день, но расслабляться не стоит. Поскольку уже через два дня ожидается новый удар – с 18 по 20 июня.

Магнитные бури в июне 2023 года - календарь магнитных бурь

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Чтобы улучшить здоровье в период магнитных бурь, следуйте нескольким советам:

1. Следите за своим питанием, чтобы оно было сбалансированным. Ешьте много сезонных свежих овощей, зелени, фруктов и ягод. Откажитесь от вредной и жирной пищи.

2. Потребляйте достаточным количеством чистой воды, меньше кофе, энергетиков и алкогольных напитков.

3. Делайте зарядку, растягивайтесь, больше гуляйте по свежему воздуху.

4. Нужно высыпаться и достаточно отдыхать.

5. Избегайте конфликтов, стрессов и эмоциональных всплесков.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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