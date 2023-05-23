Сегодня Землю накрыла самая мощная за весь месяц магнитная буря: как долго продлится

Магнитные бури в мае 2023 года - Землю накрыла самая мощная магнитная буря за весь май - как улучшить самочувствие

Вспышки на Солнце вызвали массивную магнитную бурю на Земле. Она началась 23 мая и продлится пять дней.

В настоящее время люди жалуются на ухудшение самочувствия, в частности, головные боли, скачки давления и боль в суставах. Об этом сообщает Meteoagent.

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Метеоудары на этой неделе можно разделить на два опасных периода: первый – с 23 по 26 мая; второй – 28 мая. Самая большая мощность магнитных бурь будет 24 мая, когда мощность будет составлять 5 баллов. В другие дни этого цикла – 4 балла.

Магнитные бури в мае 2023 года - Землю накрыла самая мощная магнитная буря за весь май - как улучшить самочувствие

Также слабыми магнитные бури будут 27 мая, 29-30 мая. Их мощность будет составлять 2 балла, поэтому люди не ощутят на себе влияние.

Магнитные бури в мае 2023 года - Землю накрыла самая мощная магнитная буря за весь май - как улучшить самочувствие

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Как улучшить здоровье во время метеоударов

Чтобы легко пережить опасные дни из-за возмущения геомагнитного поля нашей планеты, следует поддерживать себя в хорошем состоянии и следовать нескольким советам:

1. Больше ешьте свежих сезонных фруктов и овощей. Они помогут организму напитаться витаминами, полезными кислотами и микроэлементами.

2. Помните, что нужно пить достаточно чистой воды. Вместо кофе выбирайте чай. или какао, которое лучше пить перед сном.

3. Питайтесь сбалансированно. Блюда должны содержать достаточное количество белка, углеводов, жиров. Ограничит потребление жареной, жирной пищи, а также фаст-фуда.

4. Откажитесь от алкогольных напитков, сигарет и кальяна.

5. Прогулки на свежем воздухе помогут лучше себя чувствовать. Регулярно проветривайте дом.

6. Контрастный душ поможет иметь крепкий сон. Важно достаточно отдыхать.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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