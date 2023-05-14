"Сейчас не наше время": о чем песня победительницы Евровидения-2023 из Швеции Loreen

Loreen Tattoo Евровидение 2023 - кто выиграл Евровидение и о чем песня Лорин Tattoo

В 2023 году на международном песенном конкурсе "Евровидение" победу одержала представительница Швеции Loreen. Ее чувственная композиция Tattoo покорила сердца миллионов зрителей.

По результатам голосов от жюри и зрителей певица набрала 583 балла, ее конкурент – финский певец – 526 баллов.

Гранд-финал шоу прошел 13 мая в Ливерпуле. Великобритания проводит конкурс от имени Украины через полномасштабное российское вторжение.

Читайте также: TVORCHI показали мощное выступление и безумную энергетику в финале Евровидения 2023 (фото)

Loreen уже представляла Швецию на Евровидении в 2012 году и одержала тогда победу с песней Euphoria. Эта композиция до сих пор остается популярной и одним из известнейших хитов конкурса.

О чем песня Tattoo

В песне Tattoo рассказывается о двух влюбленных людях и выпавших на них испытаниях.

Первый куплет:

Я не хочу идти.

Но, милый, мы оба знаем.

Теперь не наше время

Надо прощаться,

Пока не встретимся снова,

Это еще не конец.

Наступит день

Когда мы найдем свой путь

Скрипки будут играть и ангелы будут плакать.

Когда звезды сойдутся, я буду рядом.

Припев:

Нет, мне плевать на них всех.

Ибо все, что я хочу – это быть любимой

И все, что мне нужно – это ты.

Ты навсегда со мной, как отец.

Нет, мне безразлично до боли.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты навсегда со мной, как отец.

Второй куплет:

Я распускаю волосы

Я успокаиваюсь

Сердце мое в твоих руках.

Не потеряй его, друг

Это все, что у меня есть.

Скрипки играют и ангелы плачут.

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Напомним, что на открытии Евровидения-2023 Kalush Orchestra представили невероятное выступление вместе с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!