"Зараз не наш час": про що пісня переможниці Євробачення-2023 зі Швеції Loreen

У 2023 році на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" перемогу здобула представниця Швеції Loreen. Її чуттєва композиція Tattoo підкорила серця мільйонів глядачів.

За результатами голосів від жюрі та глядачів співачка набрала 583 бали, її конкурент – фінський співак – 526 балів.

Гранд-фінал шоу відбувся 13 травня у Ліверпулі. Велика Британія проводить конкурс від імені України через повномасштабне російське вторгнення.

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Loreen вже представляла Швецію на Євробаченні в 2012 році та здобула тоді перемогу з піснею Euphoria. Ця композиція досі залишається популярною та одним з найвідоміших хітів конкурсу.

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Про що пісня Tattoo

У пісні Tattoo розповідається про двох закоханих людей та випробування, які випали на них.

Перший куплет:

Я не хочу йти.

Та, милий, ми обоє знаємо.

Зараз не наш час

Треба прощатися,

Поки не зустрінемося знову,

Бо це ще не кінець.

Настане день

Коли ми знайдемо свій шлях

Скрипки гратимуть і ангели плакатимуть.

Коли зірки зійдуться, я буду поруч.

Приспів:

Ні, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу — це бути коханою

І все, що мені потрібно — це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Ні, мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Другий куплет:

Я розпускаю волосся

Я заспокоююсь

Моє серце у твоїх руках.

Не втрать його, друже

Це все, що в мене є.

Скрипки грають і ангели плачуть.

Коли зірки зійдуться, я буду там.

Нагадаємо, що На відкритті Євробачення-2023 Kalush Orchestra представили неймовірний виступ разом з принцесою Уельською Кейт Мідлтон.

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