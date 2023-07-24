Семь практических советов, как приучить кота к лотку

Как научить кота ходить в лоток - как приучить кота с улицы к лотку - как правильно убирать за котом

Кошки очень разборчивы у туалетных привычка. Поэтому очень важно, чтобы лоток отвечал их ожиданиям.

Не нужно показывать котам, что делать с лотком. Они очень умны, но инстинкты обычно одерживают верх, и приучение к лотку обычно совсем не сложное. Вам нужно знать несколько небольших методов, пишет издание Sante Plus.

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Как приучить кошку ходить в лоток?

Существует несколько советов, которые помогут вашей кошке привыкнуть к лотку. Нечего ругать своего любимца, ведь это совершенно бесполезно. Лучше следуйте нашим советам:

1. Поставьте несколько кошачьих туалетов в разных местах дома.

Если у вас дома несколько кошек, было бы идеально иметь несколько кошачьих туалетов. К примеру, если у вас две кошки, лучше иметь 3 лотка. Поставьте их в разных местах дома. Это гарантирует, если кошка почувствует страх перед другой, она все равно сможет чувствовать себя в безопасности, используя лоток, находящийся в другой комнате.

Как правило, кошка отказывается пользоваться лотком после того, как его использовала другая кошка. Если же кошке нельзя выделить личный лоток, она будет вынуждена пользоваться имеющимися. Однако лотки должны быть чистыми.

Как приучить кота к лотку

2. Правильный выбор туалета.

Когда кошки занимаются своими делами, они выделяют запахи, которые могут привлечь нежелательное внимание других животных. Поэтому важно выбрать правильный лоток.

Крытые лотки. Несмотря на то, что закрытые ящики или ящики с дверцей на петлях отлично подходят для уменьшения разбрызгивания наполнителя, когда ваша кошка роется в нем, есть несколько недостатков, которые следует учитывать. Накрытый лоток скрыт от глаз, поэтому его легко не заметить. В результате вы получите грязную коробку с неприятным запахом внутри, что не понравится вашей кошке. Еще один недостаток, эта модель ящиков может быть маловато для большой кошки: трудности с разворотом и позиционированием. Ваша кошка может отказаться использовать ее.

Самоочищающиеся лотки. Вот еще одна модель туалета. Это самоочищающиеся лотки. Эта разновидность кошачьих туалетов предлагает удобство и автоматизацию в чистке и уходе. Некоторые из этих характеристик могут заставить вашу кошку покинуть коробку.

Вот еще одна модель туалета. Это самоочищающиеся лотки. Эта разновидность кошачьих туалетов предлагает удобство и автоматизацию в чистке и уходе. Некоторые из этих характеристик могут заставить вашу кошку покинуть коробку. Традиционные лотки. Если ваша кошка привыкла пользоваться традиционными лотками, просто придерживайтесь того, что она уже знает.

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3. Выбирайте вместительный и удобный лоток.

Вашим кошкам нужно достаточно места, чтобы иметь возможность развернуться, не касаясь боков. Поэтому они хотели бы большие и просторные лотки преимущественно прямоугольной формы. Кроме того, важно, чтобы туалет был достаточно низким для удобного доступа: быстро входить и выходить.

4. Найдите верный наполнитель.

Чтобы кошка не опорожнялась за пределами своего лотка, важно выбрать хороший наполнитель. Подходящий именно вашему животному. Одно можно сказать наверняка, кошки предпочитают мелкозернистые наполнители, похожие на песок. Самые популярные коммерческие наполнители:

Традиционная глиняная подстилка.

Комкующийся мусор (образующий комок вокруг мочи).

Наполнитель на основе кристаллов/силикагеля.

Биоразлагаемый растительный наполнитель.

Общего правила нет, ведь выбор наполнителя будет зависеть от кошки. Постоянное изменение наполнителей может не понравиться кошке и спровоцирует отказ от использования лотка.

Несмотря на то, что многие используют ароматизированный наполнитель, чтобы замаскировать вонь из лотка, иногда эти запахи могут отталкивать кошек. В то же время время от времени посыпайте дно мусора небольшим слоем пищевой соды. Это поможет поглотить неприятные запахи, не отталкивая вашего маленького друга.

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5. Установите лоток правильно. Большинство людей склонны размещать лоток в отдаленном месте. Но если вы поставите его в шумном или страшном месте, ваша кошка туда не пойдет. Важно идти на компромисс:

Поместите лоток в безопасное, тихое и легкодоступное место.

Убедитесь, что лоток расположен отдельно от других любимых мест вашей кошки и особенно от мисок с едой и водой.

Не ставьте лоток рядом с шумными или выделяющими тепло местами, такими как печь или стиральная машина. Шумы могут заставить кошку нервничать, а жара усиливает запах наполнителя.

Если вы решили поставить лоток в ванной или туалете, убедитесь, что дверь открыта с обеих сторон, чтобы кошка не застряла внутри.

6. Регулярно очищайте лоток. Грязная подстилка не привлекает животных. Поэтому регулярно убирайте мусор, когда видите его, а затем производите генеральную уборку каждые две недели. Плохой уход за лотком – это проблема.

7. Поощряйте кошку после использования лотка. Приучение к лотку – это важный процесс и, чтобы добиться успеха, нельзя не принимать во внимание награду. Чтобы поощрить кошку пользоваться лотком, предлагайте ей что-то, что ей нравится каждый раз, когда она ходит в лоток. Отличный способ дать понять, что поведение животного примерно. В конце концов, кот привыкнет к этому без проблем.

Дополнительные советы по приучению кошки к лотку

1. Если вы заметили, что кошка мочится или царапается вне лотка, постарайтесь немедленно положить ее внутрь. Если слишком поздно, смочите лист бумаги мочой и положите в лоток.

2. Не наказывайте кошку за то, что не ходит в лоток. Иначе животное может ассоциировать это место с наказанием или тем, что ему не нравится.

3. Наберитесь терпения и позитива, во время этого процесса наверняка будут несчастные случаи. Избегайте всего, что может вызвать стресс или беспокойство у кошки.

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