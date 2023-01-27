Сергей Притула объявил срочный сбор: нужно 430 дронов Mavic 3 на Бахмутско-Северское направление

Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил о новом мегазборе средств. В этот раз для ВСУ планируют закупить 430 дронов DJI Mavic 3.

Притула в соцсетях опубликовал видео, где рассказал, что недавно был на восточном фронте в Донецкой области, где общался с украинскими бойцами. От них он получил запрос на дроны.

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"Ситуация там пока, мягко говоря, сложная. Среди всей номенклатуры там запросов о помощи, о которой просят наши военные, на первое место уже давно вышел "DJI Mavic 3". Потребность в этих дронах колоссальна, наши военные ими очень активно пользуются и не менее активно эти дроны падают под действием российских средств радиоэлектронной борьбы, а также сбиваются стрелковым оружием. В конце концов, что греха таить, есть и френдли-файер", – рассказал он.

Притула отметил, что его фонд "нащупал" сейчас в Европе в трех разных точках эти дроны в количестве 430 штук. "Это много, но и не дешево. 938 тысяч 500 евро общая стоимость этой крупной партии. Если мы быстренько соберем эти средства, то в течение месяца эти дроны зайдут партиями 180, 150 и 100 штук соответственно", — добавил он.

Как задонатить на дроны DJI Mavic 3:

ПриватБанк: https://bit.ly/430-mavics

Монобанк: ссылка на банку

Пополнение карты в гривне:5168742063537207

PayPal:serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Другие реквизиты: https://prytulafoundation.org/ru/home/support_page

Напомним, ранее Притула объявил мегазбор на закупки 50 БТР на 200 млн грн. Впоследствии украинцы задонатили 268 млн грн, и сбор был приостановлен.

После этого экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook-аккаунте обнародовал сметы на закупки таких же БТР, а также рассказал о получении лицензии на их ввоз в страну.

Позже в сети появлялись первые сообщения о завышенных суммах в благотворительном фонде Сергея Притулы. Эту информацию обнародовал волонтер Назар Смык.

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