Шесть самых бюджетных способов подкормить овощи и зелень на огороде

Как подкормить лук, капусту, укроп, редис, перец и огурцы за копейки - как прикормить овощи и зелень

Огородные растения могут болеть и страдать от вредителей. Чтобы уберечь их и улучшить рост, следует овощи и зелень подкармливать.

О способах подкормки рассказали в Telegram-канале "Дача. Сад и огород". Эти средства очень бюджетны и экономны, но результат вы заметите очень скоро.

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1. Для капусты. За сезон нужно поливать капусты 3 раза уксусом (9%). Возьмите 100 мл уксуса и разведите в 10 л воды. Для поливки используйте воронку. Такая подкормка поможет капусте вырасти хрустящей и сладкой.

2. Для лука. Возьмите 200 г дрожжей на 25 л ведро воды, настаивайте 2 часа и поливайте лук.

3. Для укропа. Укроп подкармливайте мочевиной: 2 ложки мочевины на 20 л воды.

4. Для редиса. 10 л воды добавьте 300 г деревянной золы. Поливайте раствором вечером, под самые корни.

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5. Для болгарского перца. Возьмите 1 л воды, 50 г дрожжей, полстакана сахара и оставьте на 7 дней. После этого важно разбавить водой – 1 стакан подкормки на 10 л воды. Этот раствор используйте для подкормки.

6. Для огурцов. 700 г банка луковой шелухи высыпьте в 10 л ведро воды и доведите до кипения, снимите с огня, закройте крышкой и настаивайте 12-14 час. Для этого нужно разбавить водой: на 1 л настоя возьмите 4 л воды. Обильно опрыскивайте ботву огурцов и почву.

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