Шестибалльная магнитная буря накрыла Землю

Магнитные бури в сентябре 2023 - график магнитных бурь на сентябрь 2023 года

На Земле уже который день идет мощная магнитная буря. Она будет продолжаться до середины следующей недели.

Согласно данным Meteoagent, самым опасным днем была пятница, 15 сентября, когда мощность метеоудара составляла 7 баллов из 10. Однако расслабляться не стоит, поскольку 16-18 сентября ожидается буря в 6 баллов, что тоже оказывает сильное влияние на самочувствие людей.

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Когда магнитные бури в сентябре 2023 года - магнитные бури 2023

Помните, что прогнозы ученых могут изменяться в зависимости от ситуации на Солнце и солнечных вспышек на атмосферу Земли.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Употребляйте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Потребляйте больше сезонных овощей и зелени, меньше – жареной, острой и жирной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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