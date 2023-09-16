Шестибальна магнітна буря накрила Землю

На Землі вже котрий день триває потужна магнітна буря. Вона продовжуватиметься до майже середини наступного тижня.

Згідно з даними Meteoagent, найнебезпечнішим днем була п'ятниця, 15 вересня, коли потужність метеоудару становила 7 балів з 10. Проте розслаблятися не варто, оскільки 16-18 вересня очікується буря у 6 балів, що теж має сильний вплив на самопочуття людей.

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Пам'ятайте, що прогнози вчених можуть змінюватися в залежності від ситуації на Сонці та впливу сонячних спалахів на атмосферу Землі.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Вживайте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Споживайте більшу кількість сезонних овочів та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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