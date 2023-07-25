Шестибалльная магнитная буря всколыхнула Землю

Магнитные бури в июле 2023 - когда магнитные бури в июле и как улучшить самочувствие - магнитные бури 2023

Во вторник, 25 июля, нашу планету накрыла самая сильная за весь месяц. Ее мощность будет составлять 6 баллов из 10.

Такие возмущения геомагнитного поля Земли вызывают ухудшение самочувствия у людей, полярные сияния и сбой электроприборов. Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent.

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Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 25 июля мощность магнитной бури составит 6 баллов из 10. Это, в общем, самый сильный метеоудар за весь месяц.

Кроме этого, 26 и 28 июля мощность бури будет составлять 4 балла, а вот в промежутке, 27 июля, будет усилено 5 баллов.

В другие дни июля магнитные бури ожидаются в 1-3 балла, что почти не будет ощущаться людьми.

Магнитные бури 2023 - магнитные бури в июле 2023 года

Как улучшить самочувствие во время метеоударов

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Соблюдать несколько простых правил, чтобы чувствовать себя лучше при любых условиях:

1. Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

2. Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Помните, что эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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