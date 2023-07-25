Шестибальна магнітна буря сколихнула Землю

У вівторок, 25 липня, нашу планету накрила найсильніша за весь місяць. Її потужність становитиме 6 балів з 10.

Такі збурення геомагнітного поля Землі викликають погіршення самопочуття в людей, полярні сяйва та збій роботи електроприладів. Про це свідчать дані порталу Meteoagent.

Читайте також: Як полегшити біль при мігрені: 5 дієвих та швидких методів боротьби з "хворобою століття"

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 25 липня потужність магнітної бурі становитиме 6 балів з 10. Це загалом найсильніший метеоудар за весь місяць.

Відео дня

Крім цього, 26 та 28 липня потужність бурі становитиме 4 бали, а ось в проміжку, 27 липня, буде посилення у 5 балів.

В інші дні липня магнітні бурі очікуються у 1-3 бали, що майже не відчуватиметься людьми.

Як покращити самопочуття під час метеоударів

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Дотримуватися кількох простих правил, щоб почуватися краще за будь-яких умов:

1. Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

2. Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Пам'ятайте, що експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!