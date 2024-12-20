Штрафы до 20 тысяч грн: водителям напомнили, чего нельзя делать за рулем

В Украине каждый водитель должен иметь три обязательных документа во время вождения. Их отсутствие может привести к штрафу.

Об этом сообщает сайт Avtomob. Перед тем как садиться за руль, водитель должен убедиться, что у него есть:

Водительское удостоверение соответствующей категории. Технический паспорт на авто. Настоящий полис страхования гражданско-правовой ответственности.

Если у водителя нет хотя бы одного из обязательных документов, ему грозит штраф. За отсутствие документов на транспортное средство предусмотрено взыскание в размере 425 гривен, а за отсутствие водительского удостоверения – 3400 гривен.

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Штраф в сумме 20 400 гривен налагается на садящихся за руль, несмотря на лишение права управления транспортным средством.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января вступает в силу новый закон об автостраховании.

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