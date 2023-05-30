Синдром 'ходячего трупа' и Алисы в стране чудес: названы пять редчайших психических заболеваний

Ученые определили пять наиболее редких заболеваний психики, о которых почти нет упоминаний в психиатрической литературе. Все они неизлечимы. Современная медицина может лишь облегчить состояние больного.

Об этом пишет Science Alert.

Синдром Фреголи – носит имя итальянского актера Леопольдо Фреголи, известного своими быстрыми переодеваниями на сцене. Пациенты с этим синдромом уверены, что несколько человек являются одним и тем же человеком, просто с другим внешним видом. Больной может считать этого человека угрозой. Нередко синдром Фреголи встречается у пациентов с биполярным расстройством, шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством, хотя от него страдают также люди, перенесшие черепно-мозговую травму. Полностью вылечить синдром Фреголи на сегодня невозможно.

Синдром Котарда или "синдром ходячего трупа", синдром Котара. Пациенты верят, что умерли, перестали существовать или не имеют определенных частей тела. Называется синдром в честь Жюля Котара, французского невролога XIX века, первым описавшего эту болезнь. У больных шизофренией, депрессией и биполярным расстройством имеется высокий риск появления признаков данного синдрома.

Синдром чужой руки – больной воспринимает свою руку как независимый объект, действующий независимо от владельца. Больные деменцией, инсультом, прионной болезнью, опухолями, судорогами имеют риск приобрести этот синдром.

Синдром Экбома – больному кажется, что под его кожей ползают паразиты. Эта болезнь поражает в большей степени женщин после 40 лет. Может наблюдаться у больных параноидальной шизофренией, органическими заболеваниями мозга и неврозом, а также у людей, страдающих алкогольной абстиненцией, злоупотребляющих кокаином, у тех, кто перенес инсульт, больных слабоумием и поражением таламуса мозга.

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Синдром Алисы в стране чудес – больные воспринимают предметы меньше или больше, чем есть на самом деле. Чаще встречается у детей и тех, кто часто страдает мигренью. Люди, страдающие этим синдромом, могут воспринимать предметы меньшими или большими или видеть людей выше или ниже, чем они есть на самом деле.

Несмотря на редкость и сложность лечения этих синдромов, медицина двигается вперед и находит все новые средства борьбы с данными болезнями.

Напомним, археологи обнаружили самый древний дом железного века в Аттике

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