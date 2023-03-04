Сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не навредить здоровью

Последние исследования ученых показали, что употребление кофе может привести к почечной недостаточности. Сколько чашек кофе в сутки безопасно пить, чтобы не навредить здоровью – читайте в нашем материале.

Ученые из Торонто и итальянского Университета Падуи провели эксперимент, в котором приняли участие 1180 женщин и мужчин от 18 до 45 лет. В ходе исследования выяснилось, что прямая связь с ежедневным употреблением кофе и почечной недостаточностью.

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Так, согласно результатам исследования, больший риск заболеть дисфункцией почек из-за употребления кофе у тех людей, которые имеют ген CYPIA2. Однако, чтобы узнать ваши генетические особенности, придется провести индивидуальный тест. Если у вас есть этот ген, то дозу кофеина следует снизить до 200 мг в день – это 2 чашки эспрессо. Другим людям можно выпивать до 400 мг кофеина (4 чашки), а беременным и кормящим – до 300 мг. (3 чашки).

Также следует отметить, что есть продукты, снижающие метаболизм кофеина, такие как грейпфрутовый сок. А есть и те, что повышают его, например, цветная, брюссельская капуста и брокколи.

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