Следующая неделя начнется с мощнейшей за весь месяц магнитной бури

К концу июля ожидается мощная магнитная буря мощностью 6 баллов. Она накроет Землю на следующей неделе.

Об этом свидетельствуют данные сайта Meteoagent. Да, людям важно помнить, что в такое время может ухудшиться общее самочувствие, возникать мигрени, падать давление или слишком подниматься.

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Так, 23-24 июля мощность метеоудара составит 4 балла. Однако уже во вторник, 25 июля, магнитная буря ожидается в 6 баллов – это самая сильная буря за весь месяц.

Магнитные бури в июле 2023 года - магнитные бури Июль 2023

В другие дни месяца никаких опасностей от магнитных бурь не предвидится, но метеозависимые люди могут испытывать малейшие вспышки на Солнце, влияющие на геомагнитное поле Земли.

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Как улучшить самочувствие во время метеоударов

Реакция каждого человека имеет разную реакцию на возмущение магнитного поля Земли. Кое-кто сильно страдает из-за колебаний магнитного поля, а кто-то вообще не испытывает влияния.

Предлагаем воспользоваться универсальными советами самопомощи во время магнитных бурь:

1. Правильный сон. Медики советуют ложиться спать до 00:00 и вставать без будильника. Не стоит спать слишком много – это только усугубит самочувствие.

2. Больше движения. Отдавайте предпочтение пешим прогулкам, плаванию, гимнастике, йогой, стретчингу. Но не слишком истощайте себя в спортзалах разными нагрузками.

3. Следите за правильным питанием и откажитесь от кофе, алкогольных напитков, энергетиков. Выбирайте травяные чаи и пейте чистую воду. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, меньше – фастфуда, жирной и жареной пищи.

4. Избегайте конфликтов, стрессовых ситуаций и сильных всплесков негативных эмоций.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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