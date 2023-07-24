Случается часто: какие продукты лучше не давать животным во избежание пищевой аллергии
У домашних животных довольно часто может встречаться пищевая аллергия. Это обостренная реакция иммунной системы на один или несколько источников белка, углеводов и других компонентов рациона.
Об этом сообщила ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram. По ее словам, продукты-аллергены не всегда опасны, поскольку пищевую аллергию может вызвать любой белок. В частности, он индивидуален для каждого животного-аллергика.
"Еще во второй половине ХХ века было установлено, что ТОП пищевых аллергенов для собак и кошек отличается", – сказала Лидия Лободина.
Таким образом, чаще всего пищевая аллергия у собак может возникнуть на:
- говядину;
- курицу;
- баранину;
- яйца;
- молочные продукты;
- сою.
У кошек аллергию вызывают:
- рыба;
- говядина;
- молочные продукты.
Также к продуктам-аллергенам относятся:
- морепродукты;
- фрукты;
- мед;
- сладости;
- выпечка;
- рис, кукуруза, бобовые, манная крупа, ячмень.
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По словам ветеринара, известно лишь два случая чувствительности собак к глютену, однако они связаны с конкретными породами: глютен-чувствительная энтеропатия ирландских сеттеров и пароксизмальная глютен-чувствительная дискинезия бордер-терьеров. В то время как у других пород собак и кошек подобной реакции не зафиксировано.
Симптомы пищевой аллергии:
- зуд, гиперемия (покраснение) кожи;
- шелушение и сухость кожи;
- неприятный запах от кожи, шерсти, ушей или лап;
- выпадение шерсти;
- частое расчесывание и вылизывание участков тела;
- влажные подмышки, грудь;
- чихание;
- слезотечение;
- отек мордашки, глаз или ушей;
- изменения в аппетите;
- рвота;
- диарея.
В свою очередь животному назначают элиминационную диету, если у него есть подозрение на пищевую аллергию. При элиминационной диете исключают один вид белка и углеводов.
Напомним, Лидия Лободина рассказала, почему не стоит добавлять рыбу в рацион кошки. То же касается и морепродуктов.
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