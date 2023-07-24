Случается часто: какие продукты лучше не давать животным во избежание пищевой аллергии

У домашних животных довольно часто может встречаться пищевая аллергия. Это обостренная реакция иммунной системы на один или несколько источников белка, углеводов и других компонентов рациона.

Об этом сообщила ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram. По ее словам, продукты-аллергены не всегда опасны, поскольку пищевую аллергию может вызвать любой белок. В частности, он индивидуален для каждого животного-аллергика.

"Еще во второй половине ХХ века было установлено, что ТОП пищевых аллергенов для собак и кошек отличается", – сказала Лидия Лободина.

Таким образом, чаще всего пищевая аллергия у собак может возникнуть на:

говядину;

курицу;

баранину;

яйца;

молочные продукты;

сою.

У кошек аллергию вызывают:

рыба;

говядина;

молочные продукты.

Также к продуктам-аллергенам относятся:

морепродукты;

фрукты;

мед;

сладости;

выпечка;

рис, кукуруза, бобовые, манная крупа, ячмень.

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По словам ветеринара, известно лишь два случая чувствительности собак к глютену, однако они связаны с конкретными породами: глютен-чувствительная энтеропатия ирландских сеттеров и пароксизмальная глютен-чувствительная дискинезия бордер-терьеров. В то время как у других пород собак и кошек подобной реакции не зафиксировано.

Симптомы пищевой аллергии:

зуд, гиперемия (покраснение) кожи;

шелушение и сухость кожи;

неприятный запах от кожи, шерсти, ушей или лап;

выпадение шерсти;

частое расчесывание и вылизывание участков тела;

влажные подмышки, грудь;

чихание;

слезотечение;

отек мордашки, глаз или ушей;

изменения в аппетите;

рвота;

диарея.

В свою очередь животному назначают элиминационную диету, если у него есть подозрение на пищевую аллергию. При элиминационной диете исключают один вид белка и углеводов.

Напомним, Лидия Лободина рассказала, почему не стоит добавлять рыбу в рацион кошки. То же касается и морепродуктов.

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