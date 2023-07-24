Трапляється часто: які продукти краще не давати тваринам, щоб уникнути харчової алергії

У домашніх тварин досить часто може траплятися харчова алергія. Загалом це загострена реакція імунної системи на одне або декілька джерел білка, вуглеводів та інших компонентів раціону.

Про це повідомила ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна в Instagram. За її словами, продукти-алергени не завжди небезпечні, оскільки харчову алергію може спричинити будь-який білок. Зокрема, він індивідуальний для кожної тварини-алергика.

"Ще у другій половині ХХ століття було встановлено, що ТОП харчових алергенів для собак та котів відрізняється", – сказала Лідія Лободіна.

Таким чином найчастіше харчова алергія у собак може виникнути на:

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яловичину;

курку;

баранину;

яйця;

молочні продукти;

сою.

У котів алергію спричиняють:

риба;

яловичина;

молочні продукти.

Також до продуктів-алергенів належать:

морепродукти;

фрукти;

мед;

солодощі;

випічка;

рис, кукурудза, бобові, манна крупа, ячмінь.

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За словами ветеринарки, відомо лише два випадки чутливості собак до глютену, проте вони пов'язані з конкретними породами: глютен-чутлива ентеропатія ірландських сеттерів та пароксизмальна глютен-чутлива дискінезія бордер-тер’єрів. Тоді як в інших порід собак та котів подібної реакції не зафіксовано.

Симптоми харчової алергії:

свербіж, гіперемія (почервоніння) шкіри;

лущення і сухість шкіри;

неприємний запах від шкіри, шерсті, вух чи лап;

випадання шерсті;

часте розчісування та вилизування ділянок тіла;

вологі пахви, груди;

чхання;

сльозотеча;

набряк мордочки, очей або вух;

зміни в апетиті;

блювота;

діарея.

Своєю чергою тварині призначають елімінаційну дієту, якщо у неї є підозра на харчову алергію. При елімінаційній дієті виключають один вид білка та вуглеводів.

Нагадаємо, Лідія Лободіна розповіла, чому не варто додавати рибу в раціон кішки.Те ж саме стосується й морепродуктів.

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