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Случается часто: какие продукты лучше не давать животным во избежание пищевой аллергии

Диана Бондаренко

Случается часто: какие продукты лучше не давать животным во избежание пищевой аллергии

У домашних животных довольно часто может встречаться пищевая аллергия. Это обостренная реакция иммунной системы на один или несколько источников белка, углеводов и других компонентов рациона.

Об этом сообщила ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram. По ее словам, продукты-аллергены не всегда опасны, поскольку пищевую аллергию может вызвать любой белок. В частности, он индивидуален для каждого животного-аллергика.

"Еще во второй половине ХХ века было установлено, что ТОП пищевых аллергенов для собак и кошек отличается", – сказала Лидия Лободина.

Таким образом, чаще всего пищевая аллергия у собак может возникнуть на:

  • говядину;
  • курицу;
  • баранину;
  • яйца;
  • молочные продукты;
  • сою.

У кошек аллергию вызывают:

  • рыба;
  • говядина;
  • молочные продукты.

Также к продуктам-аллергенам относятся:

  • морепродукты;
  • фрукты;
  • мед;
  • сладости;
  • выпечка;
  • рис, кукуруза, бобовые, манная крупа, ячмень.

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По словам ветеринара, известно лишь два случая чувствительности собак к глютену, однако они связаны с конкретными породами: глютен-чувствительная энтеропатия ирландских сеттеров и пароксизмальная глютен-чувствительная дискинезия бордер-терьеров. В то время как у других пород собак и кошек подобной реакции не зафиксировано.

Симптомы пищевой аллергии:

  • зуд, гиперемия (покраснение) кожи;
  • шелушение и сухость кожи;
  • неприятный запах от кожи, шерсти, ушей или лап;
  • выпадение шерсти;
  • частое расчесывание и вылизывание участков тела;
  • влажные подмышки, грудь;
  • чихание;
  • слезотечение;
  • отек мордашки, глаз или ушей;
  • изменения в аппетите;
  • рвота;
  • диарея.

В свою очередь животному назначают элиминационную диету, если у него есть подозрение на пищевую аллергию. При элиминационной диете исключают один вид белка и углеводов.

Напомним, Лидия Лободина рассказала, почему не стоит добавлять рыбу в рацион кошки. То же касается и морепродуктов.

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Общество