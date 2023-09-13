Смертельное наводнение в Ливии унесло жизни 6 тысяч человек, более 10 тысяч пропавших без вести (фото и видео)

В Ливии после мощного наводнения, вызванного штормом "Даниэль", погибли уже более 6 тысяч человек. Более десяти тысяч человек пропали без вести.

По сообщению Аль Джазиры, министр гражданской авиации страны Хишем Чкиуат отметил, что на северо-востоке Ливии "тела лежат повсюду - в море, под домами".

"Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города Дерна исчезло. Многие, многие дома рухнули", — сказал он.

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Представитель МВД подконтрольных Бенгази восточных районов Ливии отметил, что число погибших в портовом городе Дерна может превышать 5300 человек.

Ливни, вызванные штормом "Даниэль", наполнили изъяны - сухие русла сезонных рек. Прорвало две плотины, разрушены мосты, смыло целые кварталы города с населением 100 тысяч, многих жителей вынесло в море.

Спасателям не всегда удается добраться пострадавшим районам по затопленным дорогам. Многие местные вынуждены вручную извлекать тела из воды и грязи.

Жители Дерны сообщают, что утонуть могли 90% жителей города. Среди погибших – женщины, дети, мужчины, старики.

В Красном Кресте подтвердили, что количество пропавших без вести достигает 10 тысяч. Более 40 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Помощь начала поступать в Дерну только во вторник. Правительство в Триполи направило на восток колонны с гуманитарной помощью, отправило бригады врачей, спасателей и кинологов. В регион прибыли поисково-спасательные группы из Турции, ОАЭ и Египта.

Операция затруднена политической ситуацией в Ливии, разделенной между двумя враждующими правительствами. Из-за многолетнего конфликта не удается должным образом поддерживать гражданскую инфраструктуру, включая плотины.

Напомним, 8 сентября Марокко всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла.

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